Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф. Професіонали»-3: хто не піде на компроміси і отримає чорний фартух?

26.03.2021

Уже завтра, 27 березня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 8 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники у восьмому випуску? Читайте просто зараз!

Більше на тему: Владислав Давиденко: Я пішов би на наступний сезон, щоб перевірити ще раз свої сили, навички і професіоналізм

Батл компромісів на кухні 3 сезону «МастерШеф. Професіонали»! Судді називатимуть страву, а учасники ― компроміси, на які готові піти заради неї. Наприклад, відмовитися від плити, втратити 10 хвилин або обов’язково використати ліверну ковбасу! Хто останній назве ставку-компроміс, той і отримає право приготувати страву. Що більше страв ― то більше шансів на перемогу. Проте важливо пам’ятати, що в підсумку всі компроміси команди об’єднаються і стануть обов’язковими для приготування всіх страв! Хто ж буде найсміливішим, а хто отримає чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто не піде на компроміси і отримає чорний фартух?

У 8 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники учасники будуть йти на компроміси. Подробиці 8 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати