Уже завтра, 27 березня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 8 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники у восьмому випуску? Читайте просто зараз!

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Батл компромісів на кухні 3 сезону «МастерШеф. Професіонали»! Судді називатимуть страву, а учасники ― компроміси, на які готові піти заради неї. Наприклад, відмовитися від плити, втратити 10 хвилин або обов’язково використати ліверну ковбасу! Хто останній назве ставку-компроміс, той і отримає право приготувати страву. Що більше страв ― то більше шансів на перемогу. Проте важливо пам’ятати, що в підсумку всі компроміси команди об’єднаються і стануть обов’язковими для приготування всіх страв! Хто ж буде найсміливішим, а хто отримає чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто не піде на компроміси і отримає чорний фартух? У 8 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники учасники будуть йти на компроміси. Подробиці 8 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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