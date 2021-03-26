Уже завтра, 27 марта, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 8 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в восьмом выпуске? Читайте прямо сейчас!

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Баттл компромиссов на кухне 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»! Судьи будут называть блюдо, а участники – компромиссы, на которые готовы пойти ради него. Например, отказаться от плиты, потерять 10 минут или обязательно использовать ливерную колбасу! Кто последний назовет ставку-компромисс, тот и получает право приготовить блюдо. Чем больше блюд — тем больше шансов на победу. Но важно помнить, что по итогу все компромиссы команды объединятся и станут обязательными для приготовления всех блюд! Кто же будет самым смелым, а кто получит черный фартук?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто не пойдет на компромиссы и получит черный фартук? В 8 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут идти на компромиссы. Подробности 8 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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