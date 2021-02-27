З перших хвилин у 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 4 випуску, вже зараз.

Ігор Міщенко, Марина Собко, Дмитро Кузнецов і Радек Конечни зійшлися в жорсткому протистоянні на битві чорних. На робочих поверхнях вони побачили маленькі баночки. Страва учасників мала зайняти площу банки — тобто бути дуже маленькою і легенькою.

У Радека страва вийшла найлегша, а в Ігоря — найважча. Радек зробив найсмачнішу страву — підсушені овочі та м’ясо, які були ідеально приправлені та важили найменше. Марина приготувала десерт Павлова, однак він був занадто солодким та безідейним. Дмитро подав два види крему та бісквіт з апельсиновою цедрою і карамеллю, але крему було забагато. А Ігор приготував шоколадний десерт із полуницею, який Ектор похвалив за смак, однак зібраний він був неохайно.

У підсумку кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 у 4 випуску залишили Марина Собко і Дмитро Кузнецов.

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