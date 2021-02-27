Сьогодні, 27 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 4 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в четвертому випуску? Читайте просто зараз!

На початку першого конкурсу учасники поділилися на три команди. Леонід став капітаном жовтої команди, Микола — червоної, а Лідія — синьої. Стелла стала су-шефом червоної команди, Лілія — жовтої, а Дмитро — синьої. Профі довелося гарненько розім’ятися, адже судді перевіряли, чи володіють вони обов’язковою суперсилою для кожного шефа ― мовою кулінарії.

Капітани й су-шефи створювали аудіорецепти класичних страв для своїх команд за допомогою звукозаписувальних гаджетів. Звісно, без жодного слова, – лише звуки нарізання продуктів, кипіння окропу, збивання жовтків тощо. Учасники команд, прослухавши аудіозапис, розгадували страви і готували їх за одну годину. Та хто зміг правильно відтворити почуті рецепти, а кому конкурс приніс чорний фартух?

Першими на вердикт до суддів зі своїми стравами прийшли учасники синьої команди під капітанством Лідії. Вони вгадали ризото й омлет, однак не приготували правильно жодної страви! Наступною очікувала на коментарі команда червоних. Вони приготували Fish and Chips, пасту карбонара та омлет, які судді куштували із задоволенням! Останньою була команда жовтих. Перша страва — полента — була зарахована Ектором на ура, як і ризото пармеджано.

Команда червоних,набравши 3 бали, перемогла в цьому конкурсі. Жовті отримали 2 бали, тому разом із червоними піднялася на балкон. А от Лідія разом зі своєю синьою командою залишилася обирати найслабших учасників. У підсумку чорні фартухи одягнули Дмитро та Марина.

Другий конкурс був спрямований на перевірку креативності професіоналів. Та для початку вони знову поділилися на три команди. Микола став капітаном червоної команди, Дмитро — синьої, Лілія — зеленої. Після розподілу учасники підійшли до робочих поверхонь, на яких були авторські страви суддів, що є хітами продажів у їхніх ресторанах. Команді червоних дісталася страва Ектора — королівські креветки з катанійським соусом, з нотками гранату та лічі. У синіх була страва із закладу Ольги Мартиновської — гарганеллі з чорнилами каракатиці, кокосовим біском та лемонграсом. Зеленим дісталася страва Володимира Ярославського — ризото з лісовими грибами, горіхами та еспумою із сиром.

Однак на учасників чекав ще один сюрприз — чорна коробка. Під нею на всіх трьох поверхнях були набори продуктів для цих страв. Судді готували їх винятково за власним баченням. Учасники повинні були по-новому переосмислити страви, щоб приготувати справжні кулінарні шедеври! Їм потрібно було приготувати якомога більше страв-шедеврів із запропонованих інгредієнтів. Однак крім того, що учасники ламали мізки над завданням, Володимир Ярославський кинув виклик команді зелених. Він теж готував страви із тих самих інгредієнтів, однак за окремим столом. На завдання учасникам виділили 1 год. 15 хв.

У результаті, Володимир Ярославський приготував пюре з порею з петрушкою, грибами, чипсами з рису та чорним попелом. Судді були вражені повним переосмисленням та смаковими якостями страви Володимира. Першою до журі на вердикт вийшла команда червоних із 7 стравами, 6 із яких судді прийняли і куштували із задоволенням. Команда синіх приготувала 5 страв, 4 з яких у них прийняли, бо вони були смачними. Зелені приготували 5 страв, однак одну з них — ризото — Лілія не подала через її вигляд. У підсумку судді зарахували зеленим усього 3 бали. Отже, команда червоних сьогодні приготувала найбільшу кількість ретельно продуманих страв. А зелені мусили обрати найслабших учасників. Радек та Ігор отримали чорні фартухи.

Ігор Міщенко, Марина Собко, Дмитро Кузнецов і Радек Конечни зійшлися в жорсткому протистоянні на битві чорних. На робочих поверхнях вони побачили маленькі баночки. Страва учасників мала зайняти площу банки — тобто бути дуже маленькою і легенькою. У Радека вона вийшла найлегша, а в Ігоря — найважча. Радек зробив найсмачнішу страву — підсушені овочі та м’ясо, які були ідеально приправлені та важили найменше. Марина приготувала десерт Павлова, однак він був занадто солодким та безідейним. Дмитро подав два види крему та бісквіт з апельсиновою цедрою і карамеллю, але крему було забагато. А Ігор приготував шоколадний десерт із полуницею, який Ектор похвалив за смак, однак зібраний він був неохайно.

У підсумку кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 в 4 випуску залишили Марина Собко і Дмитро Кузнецов.

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