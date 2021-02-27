Сегодня, 27 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 4 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в четвертом выпуске? Читайте прямо сейчас!

В начале первого конкурса участники разделились на три команды. Леонид стал капитаном желтой команды, Николай ― красной, а Лидия ― синей. Стелла стала су-шефом красной команды, Лилия ― желтой, а Дмитрий ― синей. Профи пришлось хорошенько размяться, ведь судьи проверяли, обладают ли они обязательной суперсилой для каждого шефа ― языком кулинарии.

Капитаны и су-шефы создавали аудиорецепты классических блюд для своих команд с помощью звукозаписывающих гаджетов. Конечно, без единого слова, ― только звуки нарезки продуктов, кипения, взбивания желтков и т. п. Участники, прослушав аудиозапись, разгадывали блюда и готовили их за один час. Но кто смог правильно воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принес черный фартук?

Первыми на вердикт к судьям со своими блюдами вышли участники синей команды под капитанством Лидии. Они угадали ризотто и омлет, однако не приготовили правильно ни одно блюдо! Следующей ожидала комментариев команда красных. Они приготовили Fish and Chips, пасту карбонара и омлет, которые судьи пробовали с удовольствием! Последней была команда желтых. Первое блюдо ― полента ― было зачислено Эктором на ура, как и ризотто пармеджано.

Команда красных, которая получила 3 ​​балла, победила в этом конкурсе. Желтые получили 2 балла, поэтому вместе с красными поднялись на балкон. А вот Лидия вместе со своей синей командой осталась выбирать самых слабых участников. В итоге, черные фартуки надели Дмитрий и Марина.

Второй конкурс был направлен на проверку креативности профессионалов. Но, для начала, они снова разделились на три команды. Николай стал капитаном красной команды, Дмитрий ― синей, Лилия ― зеленой. После распределения участники подошли к рабочим поверхностям, на которых были авторские блюда судей, являющиеся хитами продаж в их ресторанах. Команде красных попалось блюдо Эктора ― королевские креветки с катанийским соусом, с нотками граната и личи. У синих было блюдо из заведения Ольги Мартыновской ― гарганелли с чернилами каракатицы, кокосовым биском и лемонграссом. Зеленым досталось блюдо Владимира Ярославского ― ризотто с лесными грибами, орехами и эспумой с сыром.

Однако участников ждал еще один сюрприз ― черная коробка. Под ней на всех трех поверхностях были наборы продуктов для этих блюд. Судьи готовили их, исходя исключительно из собственного видения. Участники должны были по-новому переосмыслить блюда, чтобы приготовить настоящие кулинарные шедевры! Им нужно было приготовить как можно больше блюд-шедевров из предложенных ингредиентов. Однако кроме того, что участники ломали голову над заданием, Владимир Ярославский бросил вызов команде зеленых. Он тоже готовил блюда из тех же ингредиентов, но за отдельным столом. На задание участникам выделили 1 ч. 15 мин.

В результате, Владимир Ярославский приготовил пюре из порея с петрушкой, грибами, чипсами из риса и черным пеплом. Судьи были поражены полным переосмыслением и вкусовыми качествами блюда Владимира. Первой к жюри на вердикт вышла команда красных с 7 блюдами, 6 из которых судьи приняли и пробовали с удовольствием. Команда синих приготовила 5 блюд, 4 из которых у них приняли, потому что они были вкусными. Зеленые приготовили 5 блюд, но одно из них ― ризотто ― Лилия не подавала из-за его вида. В итоге, судьи засчитали зеленым всего 3 балла. Таким образом команда красных сегодня приготовила наибольшее количество тщательно продуманных блюд. А зеленые выбирали самых слабых участников. Радек и Игорь получили черные фартуки.

Игорь Мищенко, Марина Собко, Дмитрий Кузнецов и Радек Конечны сошлись в жестком противостоянии в битве черных. На рабочих поверхностях они увидели маленькие баночки. Блюдо участников должно было занять площадь банки ― то есть быть очень маленьким и легким. У Радека оно вышло самое легкое, а у Игоря ― самое тяжелое. Радек сделал самое вкусное блюдо ― подсушенные овощи и мясо, которые были идеально приправлены и весили меньше всего. Марина приготовила десерт Павлова, однако он был слишком сладким и безыдейным. Дмитрий подал два вида крема и бисквит с апельсиновой цедрой и карамелью, но крема было слишком много. А Игорь приготовил шоколадный десерт с клубникой, который Эктор похвалил за вкус, однако собран он был неопрятно.

В итоге кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 4 выпуске покинули Марина Собко и Дмитрий Кузнецов.

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