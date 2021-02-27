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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 4 выпуске от 27.02.2021?

27.02.2021

С первых минут в 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 4 выпуске, уже сейчас.

Игорь Мищенко, Марина Собко, Дмитрий Кузнецов и Радек Конечны сошлись в жестком противостоянии в битве черных. На рабочих поверхностях они увидели маленькие баночки. Блюдо участников должно было занять площадь банки ― то есть быть очень маленьким и легким. 

У Радека блюдо вышло самое легкое, а у Игоря ― самое тяжелое. Радек сделал самое вкусное блюдо ― подсушенные овощи и мясо, которые были идеально приправлены и весили меньше всего. Марина приготовила десерт Павлова, однако он был слишком сладким и безыдейным. Дмитрий подал два вида крема и бисквит с апельсиновой цедрой и карамелью, но крема было слишком много. А Игорь приготовил шоколадный десерт с клубникой, который Эктор похвалил за вкус, однако собран он был неопрятно.

В итоге кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 4 выпуске покинули Марина Собко и Дмитрий Кузнецов.

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