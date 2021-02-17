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Паста: базовий рецепт від Володимира Ярославського

17.02.2021

Що може бути смачнішим за щойно приготовану власноруч класичну італійську пасту? Секретами базового рецепту пасти поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий базовий рецепт пасти читайте в матеріалі.

Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Інгредієнти:

  • борошно твердих сортів пшениці (крупного помелу) 600 г
  • яйця 290 г

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Приготування:

  1. Перемішайте яйця виделкою, борошно насипте в миску і влийте яйця.
  2. Розчепіреними пальцями швидко перемішайте суміш, але не замішуючи.
  3. Після появи маленьких однорідних грудочок зберіть тісто в купу і трохи помісіть.
  4. Залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці.
  5. Після цього можете приступати до тонкого розкатування тіста.
  6. Готову пасту присипати борошном і можна зберігати порціями в морозилці, в пакеті.

Поради від Володимира Ярославського:

  • Беріть яйця з максимально жовтим жовтком.
  • Коли навчитеся робити просту пасту, можна додавати різні барвники зі шпинату, буряка, моркви, чорнила каракатиці тощо.

Смачного!

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