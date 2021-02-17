Ектор Хіменес-Браво розповів про своє місце сили

Нещодавно суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 вирушив на батьківщину. Ектор Хіменес-Браво поїхав до своєї сім’ї в Колумбію. Востаннє знаменитий кухар бував у рідних краях кілька років тому. Сьогодні професіонал показав у соцмережах своє місце сили. Подробиці — далі в матеріалі.

«Обожнюю воду, наче мале дитя! Водоспади — це любов. А коли вони оточені горами, то це шалене кохання. І саме тому щоразу, як я опиняюсь в Колумбії, намагаюся потрапити сюди, у містечко Чарала. Це моє місце сили та натхнення!»

Нагадаємо, що на телеканалі СТБ розпочався 3 сезон шоу «МастерШеф. Професіонали». Цього сезону судді готуватимуть разом з учасниками і тим самим доведуть, що всі завдання можна виконати, а двадцятка найкращих покаже, як приготувати вишукану ресторанну страву високого рівня, при цьому маючи обмежені ресурси. Учасники доводитимуть свою креативність та професіоналізм і стежитимуть за лічильниками води й електрики.

Уперше на кухні «МастерШеф. Професіонали» буде велика кількість дівчат. Шефині крутих ресторанів своїм прикладом зруйнують стереотип про те, що висока кухня ― не жіноча справа. Якщо хтось досі впевнений, що лише чоловік може бути шеф-кухарем, то учасниці «МастерШеф. Професіонали»-3 переконають у протилежному.

І звичайно ж, на кухні «МастерШеф» учасники пригощатимуть і прийматимуть зіркових гостей. Однак в умовах пандемії команда була змушена обмежити кількість селебріті. Та знаменитості все ж зможуть узяти участь у проєкті, і не тільки в якості дегустаторів. Зірки романтичних реаліті «Холостяк» і «Холостячка» розкриють і свої кулінарні таланти в третьому сезоні «МастерШеф. Професіонали».

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