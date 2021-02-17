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Эктор Хименес-Браво рассказал о своем месте силы

17.02.2021

Совсем недавно судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 отправился на родину. Эктор Хименес-Браво поехал к семье в Колумбию. Последний раз знаменитый повар бывал в родных краях несколько лет назад. Сегодня профессионал показал в соцсетях свое место силы. Подробности ― далее в материале.

«Обожаю воду, как малое дитя! Водопады ― это любовь. А когда они окружены горами, то это безумная любовь. И именно поэтому каждый раз, когда я оказываюсь в Колумбии, стараюсь попасть сюда, в городок Чарала. Это мое место силы и вдохновение»

Напомним, что на телеканале СТБ начался 3 сезон шоу «МастерШеф. Профессионалы». В этом сезоне судьи будут готовить вместе с участниками и тем самым докажут, что все задания выполнимы, а двадцатка лучших покажет, как приготовить изысканное ресторанное блюдо высокого уровня, при этом имея ограниченные ресурсы. Участники будут доказывать свою креативность и профессионализм и следить за счетчиками воды и электричества.

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет большое количество девушек. Шефини крутых ресторанов своим примером разрушат стереотип о том, что высокая кухня ― не женское дело. Если кто-то до сих пор уверен, что только мужчина может быть шеф-поваром, то участницы «МастерШеф. Профессионалы»-3 убедят в обратном.

И конечно, на кухне «МастерШеф» участники будут угощать и принимать звездных гостей. Однако в условиях пандемии команда была вынуждена ограничить количество селебрити. Но знаменитости все же смогут принять участие в проекте, и не только в качестве дегустаторов. Звезды романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка» раскроют и свои кулинарные таланты в третьем сезоне «МастерШеф. Профессионалы».

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