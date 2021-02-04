Образи Володимира Ярославського на «МастерШеф. Професіонали»

Буквально через тиждень на телеканалі СТБ стартує найвідоміший кулінарний проєкт країни ― 3 сезон «МастерШеф. Професіонали». І поки судді закипають від утоми на зйомках, редакція сайту телеканалу СТБ вирішила згадати образи Володимира Ярославського, які сподобалися нам найбільше.

Не секрет, що Володимир Ярославський просто обожнює красиво одягатися. На його сторінці в Instagram крім роботи, їжі, зйомок та спорту часто можна побачити опитування щодо стилю: яку вибрати сумку або який піджак личить йому найбільше. Серед усього розмаїття неймовірних кулінарних шедеврів у соцмережах судді частенько можна знайти атмосферні, стильні фото.

У повсякденному житті Володимир одягається в стилі спорт-шик і streetstyle. Ну, а на зйомках кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» його одягають у красиві костюми. Стилісти проєкту добирають дуже цікаві образи: джинсові комбінезони з крутими кепками, яскраві піджаки й навіть… ласти з водолазним костюмом! Ви ж пам’ятаєте той випуск «МастерШеф»? Дивіться найяскравіші вбрання Володимира Ярославського на «МастерШеф. Професіонали» просто зараз!

Нагадаємо, що «МастерШеф. Професіонали» увірветься у ваше життя дуже скоро ― 6 лютого. Тепер улюблене шоу ми зможемо бачити щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси і завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-3 вже 6 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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