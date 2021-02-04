Образы Владимира Ярославского на «МастерШеф. Профессионалы»

Буквально через неделю на телеканале СТБ стартует самый известный кулинарный проект страны — 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы». И пока судьи закипают от усталости на съемках, редакция сайта телеканала СТБ решила вспомнить образы Владимира Ярославского на шоу, которые понравились нам больше всего.

Не секрет, что Владимир Ярославский просто обожает красиво одеваться. На его странице в Instagram кроме работы, еды, съемок и спорта часто можно увидеть опросы по стилю: какую выбрать сумку или какой пиджак подходит ему больше всего. Среди изобилия неимоверных кулинарных шедевров в соцсетях судьи частенько можно наткнуться на атмосферные, стильные фото.

В повседневной жизни Владимир одевается в стиле спорт-шик и streetstyle. Ну, а на съемках кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» его одевают в красивые костюмы. Стилисты проекта подбирают очень интересные образы: джинсовые комбинезоны с крутыми кепками, яркие пиджаки и даже… ласты с водолазным костюмом! Вы же помните тот выпуск «МастерШеф»? Смотрите самые яркие наряды Владимира Ярославского на «МастерШеф. Профессионалы» прямо сейчас!

Напомним, что «МастерШеф. Профессионалы» ворвется в вашу жизнь очень скоро — 6 февраля. Теперь любимое шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон сулит быть чрезвычайно горячим и интригующим.

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-3 уже 6 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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