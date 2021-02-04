Зовсім небагато часу залишилося до того, як на телеканалі СТБ стартує улюблений проєкт мільйонів українців ― 3 сезон «МастерШеф. Професіонали». Поки судді активно діляться фотографіями та відео зі зйомок 3 сезону, редакція телеканалу СТБ вирішила згадати неперевершені образи Ектора Хіменеса-Браво, які сподобалися нам найбільше.

Багато хто знає: окрім того, що Ектор Хіменес-Браво є справжнім гуру кулінарії, професіонал своєї справи обожнює стильно одягатися! Неперевершені образи він демонструє на своїх сторінках в Instagram і Facebook. А чого вартий його аккаунт у TikTok!

Сотні тисяч людей щодня спостерігають за перевтіленнями Ектора: тут ми можемо побачити і спортивні костюми, і фраки, і красиві луки для зйомок шоу. Кулінар з великої літери завжди любив виділятися з натовпу своїм яскравим вбранням і тонким відчуттям стилю. Дивіться образи Ектора Хіменеса-Браво на «МастерШеф. Професіонали» просто зараз!

Нагадаємо, що «МастерШеф. Професіонали» увірветься у ваше життя дуже скоро ― 6 лютого. Тепер улюблене шоу ми зможемо бачити щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси і завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-3 вже 6 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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