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Образы Эктора Хименеса-Браво на «МастерШеф. Профессионалы»

04.02.2021

Совсем немного осталось до того, как на телеканале СТБ стартует любимый проект миллионов украинцев — 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы». Пока судьи активно делятся фотографиями и видео со съемок 3 сезона, редакция телеканала СТБ решила вспомнить непревзойденные образы Эктора Хименеса-Браво, которые понравились нам больше всего. 

Многие знают: кроме того, что Эктор Хименес-Браво является настоящим гуру кулинарии, профессионал своего дела обожает стильно одеваться! Непревзойденные наряды он демонстрирует на своих страницах в Instagram и Facebook. А чего стоит его аккаунт в TikTok!

Сотни тысяч людей каждый день наблюдают за перевоплощениями Эктора: тут мы можем увидеть и спортивные костюмы, и фраки, и красивые луки для съемок шоу. Кулинар с большой буквы всегда любил выделяться  из толпы своими яркими нарядами и тонким чувством стиля. Смотрите образы Эктора Хименеса-Браво на «МастерШеф. Профессионалы» прямо сейчас!

Напомним, что «МастерШеф. Профессионалы» ворвется в вашу жизнь очень скоро — 6 февраля. Теперь любимое шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон сулит быть чрезвычайно горячим и интригующим. 

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-3 уже 6 февраля  в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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