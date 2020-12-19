Різдвяний кекс-брауні: рецепт від Володимира Ярославського

Різдвяний кекс-брауні від судді «МастерШеф»-10 Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких смачним десертом ― рецепт різдвяного кексу-брауні знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

чорний шоколад 70% ― 200 г

вершкове масло 82.5% ― 200 г

великі банани ― 1,5 шт.

цукор (на ваш смак) ― 150―180 г

яйця ― 3 шт.

какао ― 40 г

борошно ― 75 г

сіль ― 4 г

молочний або білий шоколад великою крихтою (подрібнити до фракції завбільшки з горошину) ― 100―50г

Спосіб приготування:

Чорний шоколад помістити у велику миску і розтопити на водяній бані з вершковим маслом. Окремо очищені банани розім’яти виделкою, змішати з яйцями і цукром, дати постояти 5 хвилин і ще раз розмішати вінчиком (так цукор повністю розійдеться по суміші). Додати в банани просіяні какао та борошно, перемішати, додати все в шоколад із маслом, добре перемішати. У самому кінці додати подрібнений молочний або білий шоколад і морську сіль, трохи перемішати. Керамічну форму для випікання попередньо викласти пергаментом, змастити трохи маслом і посипати какао ― «французька сорочка». Масу викласти у форму і випікати за температури 210 градусів 24 хвилини. Дістати з духовки. Гарячий кекс повинен бути ще «сируватий» ― глевкий, м’який трохи на пробу пальцем. Його треба вийняти з форми й охолодити до кімнатної температури. Посипати кекс цукровою пудрою і їсти за кімнатної температури.

За бажання можна в кекс додати ваші улюблені, але попередньо обсмажені, горіхи.

Смачного!

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