Во втором конкурсе проекта Мастер Шеф. Селебрити 8 выпуск от 24.07.2021 старая школа и новое поколение смогут проявить уровень своей гастрономической фантазии. Жюри дадут участникам полную свободу в выборе блюда. Но арсенал доступных продуктов не будет отличаться чем-то особенным.

Команде красных и синих придется побороться за эксклюзивные продукты для их будущих кулинарных творений. Помогут им в этом в 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 эрудиция и феноменальная память, ведь им предстоит вспомнить школьные знания. Кто из артистов подружится с логикой и принесет своей команде наибольшее количество премиальных продуктов? Смотрите онлайн Мастер Шеф. Селебрити 8 выпуск от 24.07.2021 и узнайте прямо сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск часть 3 от 24.07.2021