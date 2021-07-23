Только здесь можно увидеть собственными глазами, как борются живые легенды с молодой кровью украинской музыки! Поэтому не пропустите и смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021 на сайте СТБ.

На правый ринг выйдут опытные Наталья Могилевская, Олег Скрипка и Павел Зибров, а левый займут молодые и зеленые Дмитрий Каднай, Jerry Heil и Ivan Navi. Окажется, что у одной из команд будет очевидное преимущество в виде сразу двух умелых поваров! Узнайте в 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021, кому именно повезет оказаться в команде счастливчиков.

Певцы – персоны, возле которых всегда крутятся папарацци и журналисты в поисках сенсационного материала. Знали бы они, что съемочная площадка кулинарного проекта превратится в водоворот пикантных признаний и подробностей из жизни звезд! Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021, чтобы не только проверить кулинарные способности кумиров, но и узнать еще больше секретов из их жизни.

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