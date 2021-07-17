Главный кулинарный проект страны – на вашем экране! Не пропустите Мастер Шеф CELEBRITY 1 сезон 7 выпуск от 17.07.2021 на сайте СТБ, ведь сегодня на кулинарном ринге встретятся главные танцовщики страны!

Команду красных возглавят нежные, но одновременно темпераментные Юлия Сахневич, Яна Заяц и Кристина Шишпор. А конкуренцию им составят те, кто в обычной жизни являются их опорой и поддержкой, – партнеры. Дмитрий Дикусар, Евгений Кот и Андрей Дикий – страстный симбиоз, о котором мечтает каждая женщина. В 7 выпуске Мастер Шеф. Селебрити правила кулинарного искусства будут отличаться от правил танцевального. Партнерам, которые привыкли быть одним целым, придется стать ярыми конкурентами.

Смотрите онлайн МастерШеф CELEBRITY 1 сезон 7 выпуск от 17.07.2021, чтобы узнать:

— Какие испытания подготовят независимые и привередливые судьи для главных обладателей танцевальных паркетов?

— Какие тайны скрывает интимная жизнь каждого из участников?

— Кто победит в кулинарном поединке?

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021