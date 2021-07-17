Найголовніший кулінарний проєкт країни – на вашому екрані! Не пропустіть Мастер Шеф CELEBRITY 1 сезон 7 випуск від 17.07.2021 на сайті СТБ, адже сьогодні на кулінарному рингу зустрінуться головні танцівники країни!

Команду червоних очолять ніжні, але водночас темпераментні Юлія Сахневич, Яна Заєць і Христина Шишпор. А конкуренцію їм складуть ті, хто у звичайному житті є їхньою опорою і підтримкою, – партнери. Дмитро Дікусар, Євген Кот й Андрій Дикий – пристрасний симбіоз, про який мріє кожна жінка. У 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті правила кулінарного мистецтва відрізнятимуться від правил танцювального. Партнерам, які звикли бути одним цілим, доведеться стати затятими конкурентами.

Дивіться онлайн Мастер Шеф CELEBRITY 1 сезон 7 випуск від 17.07.2021, аби дізнатися:

– Які випробування підготують незалежні та вибагливі судді для головних володарів танцювальних паркетів?

– Які таємниці приховує інтимне життя кожного з учасників?

– Хто переможе в кулінарному поєдинку?

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск від 10.07.2021