У 6 випуску Мастер Шеф Селебріті учасниками команд стануть подружні пари! За команду червоних зіграють Ольга Сумська, Сніжана Бабкіна і Тоня Матвієнко. Проти них виступлять їхні чоловіки – Віталій Борисюк, Сергій Бабкін та Арсен Мірзоян. Чи не закінчиться сьогоднішній випуск сімейними скандалами? Дізнайтеся просто зараз!

У 6 випуску Мастер Шеф Селебріті не судді, а самі учасники будуть придумувати ускладнення один для одного. Подружжя добре знають слабкі і сильні сторони одне одного, тож їм не важко буде придумати саме підступне завдання для своєї другої половинки. Хто ж краще готує, чоловіки або дружини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 6 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021