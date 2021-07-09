В 6 выпуске Мастер Шеф Селебрити участниками команд станут супружеские пары! За команду красных сыграют Ольга Сумская, Снежана Бабкина и Тоня Матвиенко. Против них выступят их мужья – Виталий Борисюк, Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян. Не закончится ли сегодняшний выпуск семейными скандалами? Узнайте прямо сейчас!

В 6 выпуске Мастер Шеф Селебрити не судьи, а сами участники будут придумывать усложнения друг для друга. Супруги хорошо знают слабые и сильные стороны друг друга, так что им не составит труда придумать самое коварное задание для своей второй половинки. Кто же лучше готовит, мужья или жены? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск от 03.07.2021