Смотрите онлайн 5 выпуск Мастер Шеф Селебрити на нашем сайте! Сегодня лысые и бородачи узнают, кто из них круче. Они вступают на незнакомую территорию – кухню, где до них готовили настоящие повара! Какой результат тут покажут мужчины, которые редко берутся за ножи и сковородки?

В 5 выпуске Мастер Шеф Селебрити Юрий Ткач, Павел Вишняков и Павел Костицын играют против Алексея Суровцева, Виталия Козловского и Владимира Жогло. Обладатели шикарной растительности на лице против брутальных блестящих лысин. Кто окажется более талантливыми поварами? Сегодня им понадобится изобретательность и смекалка, ведь судьи придумали непростые условия конкурсов! Узнайте все подробности в 5 выпуске Мастер Шеф Селебрити.

Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск от 26.06.2021