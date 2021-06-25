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В 4 выпуске Мастер Шеф Селебрити вас ждет противостояние брюнеток и блондинок! Кто готовит лучше? Узнайте прямо сейчас!

Светлана Вольнова, Ирина Федишин и Елена Шоптенко наденут красные фартуки, а Надежда Матвеева, Александра Зарицкая и Michelle Andrade – синие. У каждой участницы есть свои слабые и сильные стороны, но легко не будет никому. Их ждут неожиданные препятствия и сложные условия, в которых придется готовить знакомые и не очень блюда.

Приготовить традиционные украинские вареники окажется намного сложнее, когда у тебя на руках висят большие подарочные пакеты. Да и угадать рецепт по жестам тоже будет непросто! Смотрите, с какими трудностями столкнулись блондинки и брюнетки в программе Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск онлайн.

Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 3 выпуск от 19.06.2021

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