В 4 выпуске Мастер Шеф Селебрити вас ждет противостояние брюнеток и блондинок! Кто готовит лучше? Узнайте прямо сейчас!

Светлана Вольнова, Ирина Федишин и Елена Шоптенко наденут красные фартуки, а Надежда Матвеева, Александра Зарицкая и Michelle Andrade – синие. У каждой участницы есть свои слабые и сильные стороны, но легко не будет никому. Их ждут неожиданные препятствия и сложные условия, в которых придется готовить знакомые и не очень блюда.

Приготовить традиционные украинские вареники окажется намного сложнее, когда у тебя на руках висят большие подарочные пакеты. Да и угадать рецепт по жестам тоже будет непросто! Смотрите, с какими трудностями столкнулись блондинки и брюнетки в программе Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск онлайн.

Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 3 выпуск от 19.06.2021