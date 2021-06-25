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Випуск 4 |Часть 1 |26.06.2021| CELEBRITY
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Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 3 від 26.06.2021...
Випуск 4 | 26.06.2021 | CELEBRITY

В 4 випуску Мастер Шеф Селебрити на вас чекає протистояння брюнеток і блондинок! Хто готує краще? Дізнайтеся просто зараз!

Світлана Вольнова, Ірина Федишин і Олена Шоптенко надінуть червоні фартухи, а Надія Матвєєва, Олександра Зарицька і Michelle Andrade – сині. У кожної учасниці є свої слабкі і сильні сторони, але легко не буде нікому. На них чекають несподівані перешкоди і складні умови, в яких доведеться готувати знайомі і не дуже страви.

Приготувати традиційні українські вареники виявиться набагато складніше, коли у тебе на руках висять великі подарункові пакети. Та й вгадати рецепт по жестах теж буде непросто! Дивіться, з якими труднощами зіткнулися блондинки і брюнетки в програмі Мастер Шеф Селебріті 4 випуск онлайн.

Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 3 випуск від 19.06.2021 

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