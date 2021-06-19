Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск від 19.06.2021! Сьогодні на кухні зустрінуться холостяки і холостячки. Джессіка Чегі, Юлія Бельченко і Дана Оханська зіграють за жіночу команду, а Андрій Рибак, Ілля Рибальченко і Олексій Тригубенко – за чоловічу. Чи зможуть хлопці приготувати щось складніше яєчні? Дізнайтеся прямо зараз!

Дана і Юлія – ​​не великі фанатки кулінарії, а ось Джессіка навіть брала участь в угорському Мастер Шеф. Тож її не налякаєш кулінарними термінами і складними процесами! Однак все ж таки участь в конкурсі – це командна робота, тож тільки на талантах однієї учасниці виїхати на вдасться.

Хлопці ще більш далекі від кулінарної справи. Чи знають вони різницю між равіолі та звичайними пельменями або, що таке фунчоза? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Селебрити 3 випуск онлайн!

Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021