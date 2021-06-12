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Рай і пекло, вогонь і вода, добро і зло… І нарешті: команда брутальних м’ясників і ніжних кондитерів! Дивіться онлайн головний кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 на сайті СТБ. Не пропустіть одну з найепічніших битв сучасності!

У першому випробуванні командам довелося позмагатися на кулінарній передовій і продемонструвати свої вміння у боротьбі за найкращі продукти. Яка команда виборола якісний шоколад, а якій довелося виколупувати його з уже випеченого печива? Кому в 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 дісталася вершкова і ніжна філадельфія, а кому лише рибні роли з нею? І найголовніше: як із цих продуктів учасникам вдалося приготувати кулінарний шедевр? Приголомшливі результати вже чекають на вас у новому випуску!

Пристрасті, скандали, розчарування, ейфорія і гастрономічні експерименти – усе це занурить вас в атмосферу боротьби! Не гайте часу і дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 просто зараз.

Дивіться онлайн Мастер Шеф. Селебріті 1 випуск від 12.06.2021

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