Рай и ад, огонь и вода, добро и зло… И наконец: команда брутальных мясников и нежных кондитеров! Смотрите онлайн главный кулинарный проект Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 на сайте СТБ. Не пропустите одно из самых эпичных сражений современности!

В первом испытании командам пришлось сразиться на кулинарной передовой и продемонстрировать свои умения в борьбе за лучшие продукты. Какая команда получила качественный шоколад, а какой пришлось выковыривать его из уже испеченного печенья? Кому во 2 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 досталась сливочная и нежная филадельфия, а кому только рыбные роллы с ней? И самое главное: как участникам удалось приготовить кулинарный шедевр из этих продуктов? Потрясающие результаты уже ждут вас в новом выпуске!

Страсти, скандалы, разочарования, эйфория и гастрономические эксперименты – все это окунет вас в атмосферу борьбы! Не теряйте времени и смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 прямо сейчас.

Смотрите онлайн Мастер Шеф. Селебрити 1 выпуск от 12.06.2021