В 1 випуску Мастер Шеф Селебріті битимуться команди зіркових блондинок і брюнеток! Чи впливає колір волосся на вміння готувати? Дізнайтеся просто зараз!

Обидві команди дуже сильні і азартні. Оля Полякова, TAYANNA і Аліна Гросу одягнуть червоні фартухи. За синю команду грають Даша Астаф’єва, Оля Цибульська та Надія Мейхер. Всі ці жінки люблять і вміють готувати, але в проєкті Мастер Шеф Селебріті їх чекають сюрпризи і несподівані виклики!

Наприклад, у першому конкурсі учасниці відчують себе Попелюшками, адже для приготування різотто потрібно буде перебрати суміш з круп і вибрати тільки рис. А в другому – скористатися своїми акторськими здібностями і показати рецепт жестами, як у популярній грі «крокодил».

В останньому конкурсі учасниці будуть готувати борщ. Але як впоратися з цим завданням, якщо у кожної господині є свій рецепт, який вона вважає найкращим? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 1 випуск онлайн.

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