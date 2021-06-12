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В 1 выпуске Мастер Шеф Селебрити сразятся команды звездных блондинок и брюнеток! Влияет ли цвет волос на умение готовить? Узнайте прямо сейчас!

Обе команды очень сильные и азартные. Оля Полякова, TAYANNA и Алина Гросу наденут красные фартуки. За синюю команду играю Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер. Все эти женщины любят и умеют готовить, но в проекте Мастер Шеф Селебрити их ждут сюрпризы и неожиданные вызовы!

Например, в первом конкурсе участницы почувствуют себя Золушками, ведь для приготовления ризотто нужно будет перебрать смесь из круп и выбрать только рис. А во втором – воспользоваться своими актерскими способностями и показать рецепт жестами, как в популярной игре «крокодил».

В последнем конкурсе участницы будут готовить борщ. Но как справиться с этой задачей, если у каждой хозяйки есть свой рецепт, который она считает лучшим? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 1 выпуск онлайн.

Мастер Шеф. CELEBRITY – все выпуски

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