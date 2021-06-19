Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск от 19.06.2021! Сегодня на кухне встретятся холостяки и холостячки. Джессика Чеги, Юлия Бельченко и Дана Оханская сыграют за женскую команду, а Андрей Рыбак, Илья Рыбальченко и Алексей Тригубенко – за мужскую. Смогут ли парни приготовить что-то сложнее яичницы? Узнайте прямо сейчас!

Дана и Юлия – не большие фанатки кулинарии, а вот Джессика даже участвовала в венгерском Мастер Шеф. Так что ее не напугаешь кулинарными терминами и сложными процессами! Однако все-таки участие в конкурсе – это командная работа, так что только на талантах одной участницы выехать на удастся.

Парни еще более далеки от кулинарного дела. Знают ли они разницу между равиоли и обычными пельменями или, что такое фунчоза? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск онлайн!

Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021