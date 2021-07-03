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Дивіться онлайн 5 випуск Мастер Шеф Селебрити на нашому сайті! Сьогодні лисі і бородані дізнаються, хто з них крутіший. Вони вступають на незнайому територію – кухню, де до них готували справжні кухарі! Який результат тут покажуть чоловіки, які рідко беруться за ножі і сковорідки?

У 5 випуску Мастер Шеф Селебріті Юрій Ткач, Павло Вишняков і Павло Костіцин грають проти Олексія Суровцева, Віталія Козловського та Володимира Жогла. Володарі шикарної рослинності на обличчі проти брутальних блискучих лисин. Хто виявиться більш талановитими кухарями? Сьогодні їм знадобиться винахідливість і кмітливість, адже судді придумали непрості умови конкурсів! Дізнайтеся всі подробиці в 5 випуску Мастер Шеф Селебріті.

Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск від 26.06.2021 

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