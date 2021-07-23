Тільки тут можливо побачити на власні очі, як борються живі легенди з молодою кров’ю української музики! Тому не пропустіть і дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021 на сайті СТБ.

На правий ринг вийдуть досвідчені Наталя Могилевська, Олег Скрипка та Павло Зібров, а лівий займуть молоді й зелені Дмитро Каднай, Jerry Heil та Ivan Navi. Виявиться, що в однієї з команд буде очевидна перевага у вигляді одразу двох умілих кухарів! Дізнайтеся у 8 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021, кому саме пощастить опинитися у команді щасливчиків.

Співаки – персони, біля яких завжди чатують папараці та журналісти в пошуках сенсаційного матеріалу. Знали б вони, що знімальний майданчик кулінарного проєкту перетвориться на вир пікантних зізнань і подробиць з життя зірок! Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021, аби не тільки перевірити кулінарні здібності кумирів, але й дізнатися ще більше секретів з їхнього життя.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021