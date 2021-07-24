У другому конкурсі проєкту Мастер Шеф. Селебріті 8 випуск від 24.07.2021 стара школа та нове покоління зможуть проявити рівень своєї гастрономічної фантазії. Журі дадуть учасникам повну свободу у виборі страви. Але арсенал доступних продуктів не відрізнятиметься чимось особливим.

Команді червоних і синіх доведеться позмагатися за ексклюзивні продукти для їхніх майбутній кулінарних витворів. Допоможуть їм у цьому у 8 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 ерудиція та феноменальна пам’ять, адже їм треба буде пригадати шкільні знання. Хто з артистів подружиться з логікою та принесе своїй команді найбільшу кількість преміальних продуктів? Дивіться онлайн Мастер Шеф. Селебріті 8 випуск від 24.07.2021 і дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск частина 3 від 24.07.2021