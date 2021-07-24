Третій вирішальний конкурс Мастер Шеф. Селебріті 8 випуск розставить усі крапки над і в кулінарному поєдинку двох поколінь музикантів. Три заповітні бали дадуть відповідь на головне запитання – що головніше: досвід чи молодецька завзятість?

У 8 випуску Мастер Шеф. Селебріті одній команді доведеться несолодко, адже вони будуть змагатися не на рівних позиціях зі своїми конкурентами. Під час другого етапу кулінарного батлу сині втратять одного гравця, але не втратять найголовнішого – надію на перемогу.

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Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021