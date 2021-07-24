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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 8. Часть 3 от 24.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 8 выпуск часть 3 от 24 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 8 (эфир от 24.07.2021) на сайте СТБ
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Третий решающий конкурс Мастер Шеф. Селебрити 8 выпуск расставит все точки над і в кулинарном поединке двух поколений музыкантов. Три заветные балла дадут ответ на главный вопрос – что главнее: опыт или молодецкая удаль?

В 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити одной команде придется несладко, ведь они будут соревноваться не на равных позициях со своими конкурентами. Во время второго этапа кулинарного баттла синие потеряют одного игрока, но не потеряют главное – надежду на победу.

Смотрите онлайн Мастер Шеф. Селебрити 8 выпуск от 24.07.2021 на сайте СТБ – узнайте, кто покорит кулинарный Олимп.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021

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