Третий решающий конкурс Мастер Шеф. Селебрити 8 выпуск расставит все точки над і в кулинарном поединке двух поколений музыкантов. Три заветные балла дадут ответ на главный вопрос – что главнее: опыт или молодецкая удаль?

В 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити одной команде придется несладко, ведь они будут соревноваться не на равных позициях со своими конкурентами. Во время второго этапа кулинарного баттла синие потеряют одного игрока, но не потеряют главное – надежду на победу.

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Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021