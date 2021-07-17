Второй конкурс Мастер Шеф. Селебрити 1 сезон 7 выпуск превратится для танцовщиков на экзамен по главному предмету – языку жестов. Они, как никто лучше, понимают каждое движение тела, а следовательно по мнению кулинарных экспертов смогут объяснить название блюда и его этапы приготовления без единого слова!

Как объяснить коллегам по танцевальному, а теперь и кулинарному цеху приготовление яиц Бенедикт и салата Нисуаз с помощью одних только жестов? Кажется, это нереально, но только не для тех, кто с помощью движений может передать весь спектр эмоций и ощущений. Как именно? Смотрите в 7 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 выпуск от 17.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 выпуск часть 3 от 17.07.2021