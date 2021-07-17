Какая команда танцоров будет наслаждаться покорением гастрономического Олимпа на проекте Мастер Шеф. Селебрити 1 сезон 7 выпуск, а кто останется мастером только на танцевальной передовой? Это, как всегда, определит финальный конкурс!

Два предыдущих испытания закалят боевой дух участников и вызовут у них непреодолимую жажду к победе. В третьем соревновании командам придется приготовить одинаковое блюдо – драники с мясной начинкой. На этот раз все ингредиенты будут в свободном доступе, а судьи не будут мешать поварам-любителям в процессе приготовления. Тогда в чем же будет заключаться основная сложность финального испытания? И как благодаря ему участники узнают друг о друге еще больше? Узнайте в 7 выпуска МастерШеф. Селебрити 1 сезон!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 выпуск от 17.07.2021