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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 7. Частина 3 від 17.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 7 випуск частина 3 від 17 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 7 (ефір від 17.07.2021) на сайті СТБ
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Яка команда танцівників насолоджуватиметься підкоренням гастрономічного Олімпу на проєкті Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон 7 випуск, а хто залишиться майстром лише на танцювальній передовій? Це, як завжди, визначить фінальний конкурс!

Два попередні випробування загартують бойовий дух учасників і викличуть у них непереборну жагу до перемоги. У третьому змаганні командам доведеться приготувати однакову страву – деруни з м’ясною начинкою. Цього разу всі інгредієнти будуть у вільному доступі, а судді не заважатимуть кухарям-аматорам під час процесу приготування. Тоді в чому ж полягатиме основна складність фінального випробування? І як завдяки йому учасники дізнаються одне про одного ще більше? Дізнайтеся у 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021

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