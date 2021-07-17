Яка команда танцівників насолоджуватиметься підкоренням гастрономічного Олімпу на проєкті Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон 7 випуск, а хто залишиться майстром лише на танцювальній передовій? Це, як завжди, визначить фінальний конкурс!

Два попередні випробування загартують бойовий дух учасників і викличуть у них непереборну жагу до перемоги. У третьому змаганні командам доведеться приготувати однакову страву – деруни з м’ясною начинкою. Цього разу всі інгредієнти будуть у вільному доступі, а судді не заважатимуть кухарям-аматорам під час процесу приготування. Тоді в чому ж полягатиме основна складність фінального випробування? І як завдяки йому учасники дізнаються одне про одного ще більше? Дізнайтеся у 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021