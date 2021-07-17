Другий конкурс Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон 7 випуск перетвориться для танцівників на іспит з головного предмету – мови жестів. Вони, як ніхто краще, розуміють кожний порух тіла, а отже на думку кулінарних експертів зможуть пояснити назву страви та її етапи приготування без жодного слова!

Як пояснити колегам з танцювального, а тепер й кулінарного цеху приготування яєць Бенедикт і салату Нісуаз за допомогою одних лише жестів? Здається, це нереально, але тільки не для тих, хто за допомогою рухів і жестів може передати весь спектр емоцій і відчуттів. Як саме? Дивіться у 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск частина 3 від 17.07.2021