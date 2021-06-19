Во втором конкурсе Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск участники сыграют в кулинарного крокодила. Весь рецепт от начала до конца нужно показать при помощи жестов.

Мужская команда выберет своим представителем Андрея Рыбака, ведь он достаточно артистичен. Ему достанется непростая задачка – показать жестами жареные роллы, в состав которых входит стеклянная лапша и рисовая бумага. Как показать эти ингредиенты жестами? Узнайте прямо сейчас, как выкручивался Андрей Рыбак!

Девушки чуть лучше разбираются в кулинарии, но и им будет нелегко. Как показать шпинат и гребешки? И почему судьям покажется, что Юлия показывает неприличный жест? Смотрите в программе Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 3 выпуск от 19.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск часть 3 от 19.06.2021