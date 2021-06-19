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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 3. Частина 2 від 19.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск частина 2 від 19 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 3 (ефір від 19.06.2021) на сайті СТБ
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У другому конкусі Мастер Шеф Селебріті 3 випуск учасники зіграють в кулінарного крокодила. Весь рецепт від початку до кінця потрібно показати за допомогою жестів.

Чоловіча команда вибере своїм представником Андрія Рибака, адже він досить артистичний. Йому дістанеться непроста задачка – показати жестами смажені роли, до складу яких входить скляна локшина і рисовий папір. Як показати ці інгредієнти жестами? Дізнайтеся прямо зараз, як викручувався Андрій Рибак!

Дівчата трохи краще розбираються в кулінарії, але і їм буде нелегко. Як показати шпинат і гребінці? І чому суддям здасться, що Юлія показує непристойний жест? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 3 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 3 випуск від 19.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск частина 3 від 19.06.2021

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