У другому конкусі Мастер Шеф Селебріті 3 випуск учасники зіграють в кулінарного крокодила. Весь рецепт від початку до кінця потрібно показати за допомогою жестів.

Чоловіча команда вибере своїм представником Андрія Рибака, адже він досить артистичний. Йому дістанеться непроста задачка – показати жестами смажені роли, до складу яких входить скляна локшина і рисовий папір. Як показати ці інгредієнти жестами? Дізнайтеся прямо зараз, як викручувався Андрій Рибак!

Дівчата трохи краще розбираються в кулінарії, але і їм буде нелегко. Як показати шпинат і гребінці? І чому суддям здасться, що Юлія показує непристойний жест? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 3 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 3 випуск від 19.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск частина 3 від 19.06.2021