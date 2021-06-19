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У 3 випуску Мастер Шеф Селебріті учасники готуватимуть традиційні українські голубці. Правда, виявиться, що далеко не всі люблять і вміють готувати цю страву. Доведеться гарненько подумати і проявити винахідливість, щоб правильно скрутити ці рулетики з капусти і фаршу!
Але спочатку обом командам доведеться відповісти на запитання, щоб виграти посуд. Одный дістанеться відмінний професійний набір посуду і девайсів, а іншій – діряві каструлі і шпателі замість ножів. Чи добре знають одне одного учасники проєктів Холостяк і Холостячка? І хто ж з них готує краще? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 3 випуск онлайн!
Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 3 випуск від 19.06.2021