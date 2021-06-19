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Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 2. Часть 3 от 12.06.2021...
В 3 выпуске Мастер Шеф Селебрити участники будут готовить традиционные украинские голубцы. Правда, окажется, что далеко не все любят и умеют готовить это блюдо. Придется хорошенько подумать и проявить изобретательность, чтобы правильно скрутить эти рулетики из капусты и фарша!
Но сначала обеим командам придется ответить на вопросы, чтобы выиграть посуду. Одной достанется отличный профессиональный набор посуды и девайсов, а другой – дырявые кастрюли и шпатели вместо ножей. Хорошо ли знают друг друга участники проектов Холостяк и Холостячка? И кто же из них готовит лучше? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск онлайн!
Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 3 выпуск от 19.06.2021