В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити в 3 выпуске холостяки и холостячки будут готовить равиоли с курицей и горгонзоллой. Для парней это настоящий вызов, ведь они понятия не имеют, как выглядит шалфей, нужный для приготовления соуса.

На каждом этапе парней и девушек ждут сюрпризы под черными коробками. Сначала им нужно будет замесить тесто в кольчужных перчатках, а потом – нарезать курицу катаной! Справятся ли с этим блюдом холостяки, которые никогда не работали с тестом? И поможет ли холостячкам то обстоятельство, что Джессика уже участвовала в кулинарном шоу ранее? Узнайте в программе Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск прямо сейчас.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 3 выпуск от 19.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск часть 2 от 19.06.2021