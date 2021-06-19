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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 3. Часть 1 от 19.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск часть 1 от 19 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 3 (эфир от 19.06.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити в 3 выпуске холостяки и холостячки будут готовить равиоли с курицей и горгонзоллой. Для парней это настоящий вызов, ведь они понятия не имеют, как выглядит шалфей, нужный для приготовления соуса.

На каждом этапе парней и девушек ждут сюрпризы под черными коробками. Сначала им нужно будет замесить тесто в кольчужных перчатках, а потом – нарезать курицу катаной! Справятся ли с этим блюдом холостяки, которые никогда не работали с тестом? И поможет ли холостячкам то обстоятельство, что Джессика уже участвовала в кулинарном шоу ранее? Узнайте в программе Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск прямо сейчас.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 3 выпуск от 19.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Селебрити 3 выпуск часть 2 от 19.06.2021

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