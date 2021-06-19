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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 3. Частина 1 від 19.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск частина 1 від 19 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 3 (ефір від 19.06.2021) на сайті СТБ
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Випуск 3 | 19.06.2021 | CELEBRITY

У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті в 3 випуску холостяки і холостячки готуватимуть равіолі з куркою і горгонзолою. Для хлопців це справжній виклик, адже вони й гадки не мають, як виглядає шавлія, потрібна для приготування соусу.

На кожному етапі хлопців і дівчат чекають сюрпризи під чорними коробками. Спочатку їм потрібно буде замісити тісто в кольчужних рукавичках, а потім – нарізати курку катаною! Чи впораються з цією стравою холостяки, які ніколи не працювали з тестом? І чи допоможе холостячкам та обставина, що Джессіка вже брала участь в кулінарному шоу раніше? Дізнайтеся в програмі МастерШеф Селебрити 3 випуск просто зараз.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 3 випуск від 19.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 3 випуск частина 2 від 19.06.2021

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