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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 1 от 21.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск часть 1 от 21 августа 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 12 (эфир от 21.08.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 21.08.2021 | CELEBRITY

В 12 выпуске Мастер Шеф Селебрити парни и девушки узнают, у кого хороший вкус. Женская команда отправит Лилиану Яму угадывать блюдо вслепую. Лилиана утверждала, что она прекрасно распознает вкусы. Однако, когда она попробует блюдо в своей тарелке, ей будет очень трудно понять, что же это такое.

Григорий Решетник совершит роковую ошибку. Ему так понравится блюдо, что он съест его целиком. Потом ведущему придется вспоминать, какими же там были ингредиенты и подача. Сможет ли он восстановить вкус по памяти? И правильно ли угадает Григорий Решетник, что его команде надо приготовить свинину со свининой? Смотрите в программе Мастер Шеф Селебрити 1 сезон 12 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск от 21.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск часть 2 от 21.08.2021

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