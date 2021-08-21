У 12 випуску Мастер Шеф Селебріті хлопці і дівчата дізнаються, у кого хороший смак. Жіноча команда відправить Ліліану Яму вгадувати блюдо наосліп. Ліліана стверджувала, що вона прекрасно розпізнає смаки. Однак, коли вона спробує страву в своїй тарілці, їй буде дуже важко зрозуміти, що ж це таке.

Григорій Решетник зробить фатальну помилку. Йому так сподобається страва, що він з'їсть її цілком. Потім ведучому доведеться згадувати, якими ж там були інгредієнти і подача. Чи зможе він відновити смак по пам'яті? І чи правильно вгадає Григорій Решетник, що його команді треба приготувати свинину зі свининою? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебріті 1 сезон 12 випуск онлайн.

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 12 випуск від 21.08.2021

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 12 випуск частина 2 від 21.08.2021