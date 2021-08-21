У 12 випуску Мастер Шеф Селебріті суперниками стануть найближчі люди – чоловік та жінка, а також закохані. У цих парах звикли до того, що жінка порається на кухні, а головне завдання чоловіка – все з'їсти і похвалити.

Олександр Еллерт, Влад Яма та Григорій Решетник на кухні новачки, але сьогодні вони кинуть виклик своїм другим половинкам! Жіноча команда не буде давати коханим поблажок. Ксенія Мішина, Ліліана Яма і Христина Решетник налаштовані показати, хто в домі головніше!

Чи правда чоловіки настільки безпорадні на кухні? Або їм просто так зручніше, щоб не робити нічого самостійно? Дізнайтеся просто зараз, які страви чоловічої команди підкорять серце Ектора Хіменес-Браво! Дивіться Мастер Шеф Селебріті 12 випуск від 21.08.2021!

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 11 випуск від 14.08.2021