В 12 выпуске Мастер Шеф Селебрити соперниками станут самые близкие люди – мужья и жены, а также влюбленные. В этих парах привыкли к тому, что женщина хлопочет на кухне, а главная задача мужчины – все съесть и похвалить.

Александр Эллерт, Влад Яма и Григорий Решетник на кухне новички, но сегодня они бросят вызов своим вторым половинкам! Женская команда не будет давать любимым поблажек. Ксения Мишина, Лилиана Яма и Кристина Решетник настроены показать, кто в доме главнее!

Правда ли мужчины настолько беспомощны на кухне? Или им просто так удобнее, чтобы не делать ничего самостоятельно? Узнайте прямо сейчас, какие блюда мужской команды покорят сердце Эктора Хименес-Браво! Смотрите Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск от 21.08.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск от 14.08.2021