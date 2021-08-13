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В 11 выпуске Мастер Шеф Селебрити представители разных знаков зодиака померяются кулинарными умениями. Кто готовит лучше, огненные Овны или водяные Раки? Узнайте прямо сейчас!

Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан играют за огненную команду, за водяную – Слава Каминская, NANA и Анна Ризатдинова. Овны упрямы и всегда хотят быть победителями, но Раки не уступают им в целеустремленности! Кто же победит в 11 выпуске Мастер Шеф Селебрити?

Огненный характер Александра Педана проявится в первом же конкурсе, ведь только Овен может в одиночку создавать столько шума, что больше никого не слышно. Анна Ризатдинова никогда особо не увлекалась кулинарией, ведь из-за спортивной карьеры ей приходилось сидеть на жесткой диете. Как проявятся отличительные черты знаков зодиака в участниках? Смотрите в программе Мастер шеф Селебрити 11 выпуск. 

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск от 07.08.2021

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