В 11 выпуске Мастер Шеф Селебрити представители разных знаков зодиака померяются кулинарными умениями. Кто готовит лучше, огненные Овны или водяные Раки? Узнайте прямо сейчас!

Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан играют за огненную команду, за водяную – Слава Каминская, NANA и Анна Ризатдинова. Овны упрямы и всегда хотят быть победителями, но Раки не уступают им в целеустремленности! Кто же победит в 11 выпуске Мастер Шеф Селебрити?

Огненный характер Александра Педана проявится в первом же конкурсе, ведь только Овен может в одиночку создавать столько шума, что больше никого не слышно. Анна Ризатдинова никогда особо не увлекалась кулинарией, ведь из-за спортивной карьеры ей приходилось сидеть на жесткой диете. Как проявятся отличительные черты знаков зодиака в участниках? Смотрите в программе Мастер шеф Селебрити 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск от 07.08.2021