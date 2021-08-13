У 11 випуску Мастер Шеф Селебріті представники різних знаків зодіаку поміряються кулінарними вміннями. Хто готує краще, вогняні Овени або водяні Раки? Дізнайтеся просто зараз!

Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан грають за вогненну команду, за водяну – Слава Камінська, NANA і Ганна Різатдінова. Овни вперті і завжди хочуть бути переможцями, але Раки не поступаються їм в цілеспрямованості! Хто ж переможе в 11 випуску Мастер Шеф Селебріті?

Вогняний характер Олександра Педана проявиться в першому ж конкурсі, адже тільки Овен може самостійно створювати стільки шуму, що більше нікого не чути. Анна Різатдінова ніколи особливо не захоплювалася кулінарією, адже через спортивну кар'єру їй доводилося сидіти на жорсткій дієті. Як проявляться відмінні риси знаків зодіаку в учасниках? Дивіться у програмі Майстер шеф Селебріті 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск від 07.08.2021